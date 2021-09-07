Son dakika haberleri! El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi

Son dakika haber... El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan asker ile yaralanan 4 asker Türkiye'ye getirildi.