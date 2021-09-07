Son dakika haberleri! El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi
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Son dakika haberleri! El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan asker ile yaralanan 4 asker Türkiye'ye getirildi.

El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi

KİLİS - Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan asker ile yaralanan 4 asker Türkiye'ye getirildi.

Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda 1 Türk askeri şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Saldırı sonrasında bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınarak vuruldu. Şehidin naaşı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Hastane ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yetkililer hastaneye gelerek yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberleri! El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberleri! El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberleri! El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberleri! El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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