Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
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Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı

Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre 5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan bir sürücünün aniden frene basması sonucu otomobil ve cip birbirine girdi.

E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan bir sürücünün aniden frene basması sonucu otomobil ve cip birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ters istikamete dönen aracın içerisindeki nişanlı çift büyük korku yaşadı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden frene bastı. O esnada takip mesafesini korumayan Peugeot 307 marka 34 DBM 478 plakalı otomobilin sürücü Fırat Yıldız da öndeki araca çarpamamak için frene bastı. O esnada arkasından seyir halinde olan Nissan marka 34 PLE 21 plakalı cipin sürücüsü Mahmut Kandır da frene bastı ancak Yıldız'ına aracına arkadan çarptı. Kazada Yıldız'ın kontrolünden çıkan otomobil ters istikamete dönerken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobilin içerisindeki Yıldız ve nişanlısı genç kız ise kaza nedeniyle büyük panik yaşadı.

Nişanlı çift büyük korku yaşadı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüleri tedbir amaçlı kontrol ettikten sonra ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri ise yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Kazayı anlatan Fırat Yıldız, "Ben seyir halindeyken öndeki araç ani fren yaptı. Aracımda maddi hasar meydana geldi. Sol kolumda ağrı var başka bir sorun yok. Şu an yaşadığıma şükrediyorum. Ölebilirdik, kazayı ucuz atlattık. Allah'tan emniyet kemerimiz takılıydı. Kemerim takılı olmasaydı araçtan fırlardım. Suç en öndeki araçta. En öndeki araç ani fren yapıp bana çarpınca benim aracı aniden çevirdi. Öndeki araca vurmamak için durdum. Durduktan sonra kaza meydana geldi" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
Son dakika haberleri! E-5 Karayolu'nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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