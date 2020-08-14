Son dakika haberleri... Düzce'de şarampole yuvarlanan ambulans alev alev yandı
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Son dakika haberleri... Düzce'de şarampole yuvarlanan ambulans alev alev yandı

Son dakika haberi: Düzce'de bir aracın sıkıştırması neticesinde şarampole yuvarlanan ambulans alev alev yandı.

14.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:01

Düzce'de bir aracın sıkıştırması neticesinde şarampole yuvarlanan ambulans alev alev yandı. Ambulansta bulunan 3 personel ve 1 hasta hastaneye kaldırıldı.

Olay, Düzce Kuzey Çevre Yolu Akçakoca Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rafet Başkurt idaresindeki 81 AP 141 plakalı ambulans Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne döndüğü sırada bir aracın sıkıştırması sonucunda yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen ambulans alev aldı. İçerisinde 3 personel ve 1 hasta, ekipler tarafından dışarı çıkartıldı. Ambulans içinde bulunan oksijen tüpleri patladı. Ambulanstaki personeller ve hasta hastaneye kaldırıldı. Ambulans ise kısa sürede alev topuna döndü.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan hasta ve personeller hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"PERSONEL VE HASTAMIZIN DURUMU İYİ"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, "Bağlantı yolunda bir aracın sıkıştırması sonucunda ambulansın yoldan çıktı. Diğer 112 ekipleri hastayı ve personelimizi çıkarttı. Araç görüldüğü gibi hasar aldı. Personelimizin durumu iyi. Hastaneye kaldırıldı. Hastamızın da durumu iyi. Diğer araçlarıyla nakillerini sağladık. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

(İHA)

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Son dakika haberleri... Düzce'de şarampole yuvarlanan ambulans alev alev yandı

Kaynak: İHA

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