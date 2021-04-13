Düşürdüğü telefonunu almak isteyen genç, feci şekilde can verdi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir kişi, traktörde düşürdüğü cep telefonunu almak isterken tetiğine dokunduğu tüfekten çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.
Kızılcaterzi Mahallesi'nde besici Sergen Köse (26), süt güğümlerini yüklediği römorkun üzerinden traktöre geçmek isterken cep telefonunu düşürdü.
ELİ TETİĞE DOKUNDU
Traktör ile römorkun bağlantı noktasına düşen cep telefonunu almak için indiği esnada Köse'nin eli koltuğun arkasında bulunan tüfeğin tetiğine dokundu.
KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ
Tüfekten çıkan kurşun kalbine isabet eden Köse, ağır yaralandı. Annesinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman