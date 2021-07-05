Son dakika haberleri: Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor

Bir son dakika haberine göre Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor Dr. Dikmen: "Yazın ishallerle çok fazla karşılaşıyoruz" Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, tüm dünyada her yıl 2 milyon kişinin ishalden öldüğüne dikkat çekerek, 'yaz ishali' uyarısında bulundu.

Dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden ölüyor

Dr. Dikmen: "Yazın ishallerle çok fazla karşılaşıyoruz"

SAMSUN - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, tüm dünyada her yıl 2 milyon kişinin ishalden öldüğüne dikkat çekerek, 'yaz ishali' uyarısında bulundu.

Medicana International Samsun Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, ishallerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bağırsak enfeksiyonu denildiğinde ilk önce akut ishallerin akıllara geldiğini belirten Dr. Nurullah Dikmen, "İlk önce bağırsak enfeksiyonu dediğimiz zaman ilk önce akut ishaller aklımıza geliyor. İshal normalden fazla dışkılama veya dışkının sulu olarak gelmesini daha fazla söylüyoruz. Tabii, bu birkaç kez çok fazla olmak üzere özellikle yazın bunlarla daha fazla karşılaşmaktayız. Bunun çok değişik sebepleri var. Bu değişik mikro organizmalara bağlı veya sağlıklı bir suyun olmamasıyla sağlıklı şartları olmamasıyla ilgili şeyler. Bunun dışında turist ishali diyoruz. Değişik ortamlara girdiğimizde farklı flora ile karşılaştığımız zaman yine ishaller karşımıza çıkmaktadır. İshal sebepleri bakteriyel olduğu gibi viral de olabiliyor" dedi.

"İlk şart sıvı ihtiyacımızı gidermeliyiz"

İshallerin ciddi sağlık sorunu olduğuna değinen Dr. Dikmen, dünyada ishal kaynaklı ölümlerin 5. sırada olduğunu belirterek, "Tüm dünyada her yıl 2 milyon kişi ishalden dolayı ölmektedir. Çocuklarda daha sık oluyor. İshallerde ölüm 2. sırada yer alıyor. Tabii, çocuklarda daha çok viral enfeksiyonlar; rotavirüs, adenovirüs gibi daha sık görmekteyiz. Erişkinlerde bakteriyel, parazitsel olabilmektedir. İshallerde öncelikle sağlıklı su, sağlıklı şartlar ön plandadır. Değişik sebeplere göre değişik tedavileri de vardır. 15 günden fazla süren ishallere kronik ishal diyoruz. Onların tedavi yöntemleri daha farklıdır. İshaller genellikle çok gürültülü başlar, kısa sürede de geçerler. İshal olduğumuzda temiz sulu şeyler yemeliyiz. Özellikle ilaçlardan da önce belki bildiğimiz ev yoğurdunu yemeliyiz. İlk şart sıvı ihtiyacımızı gidermeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal