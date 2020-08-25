Son dakika haberleri: Düğünde maganda kurşunuyla ölüme 2 tutuklama
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Son dakika haberleri: Düğünde maganda kurşunuyla ölüme 2 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, köy meydanında düzenlenen düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Son dakika haberleri: Düğünde maganda kurşunuyla ölüme 2 tutuklama
25.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:57

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, köy meydanında düzenlenen düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 2 kişi tutuklandı. 

Olay, Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyünün meydanında, 23 Ağustos'ta meydana geldi. Köy meydanında yapılan düğünde, bazı davetliler havaya ateş açtı. Silah seslerinin ardından, Melek Çakır kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kurşun isabet eden Gülhan Çetin ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, kamera ve cep telefonu görüntülerinden havaya ateş ettiği tespit edilen Nihat Bayrak, Cengiz Bayrak, M.Ç, M.B, M.B ve M.A.K gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Nihat Bayrak ve Cengiz Bayrak, 'olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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