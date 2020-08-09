Son dakika haberleri! Düğün sonrası köy karantinaya alındı
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Son dakika haberleri! Düğün sonrası köy karantinaya alındı

Son dakika haberi: Düğün sonrası köy karantinaya alındı Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyünde düğün sonrasında korona virüs (COvid-19) hasta sayısının artması nedeniyle köy karantinaya alındı Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyünde düğün sonrasında korona virüs (COvid-19) hasta sayısının...

09.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:52

Düğün sonrası köy karantinaya alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyünde düğün sonrasında korona virüs (COvid-19) hasta sayısının artması nedeniyle köy karantinaya alındı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyünde düğün sonrasında korona virüs (COvid-19) hasta sayısının artması nedeniyle köy karantinaya alındı.

Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz başkanlığında toplanan ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından artan korona virüs vakaları nedeni ile bir apartman ile bir köyde karantina uygulamasına karar verildi. Karantina uygulamasının başladığı Yolüstü köyü giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. 450 kişinin yaşadığı köyde yaz aylarında gurbetçilerin gelmesi ile bu sayının 2-3 katına çıktığı kaydedildi. Yoğun olaraak gurbetçi girişinin olduğu köyde yapılan düğün sonrasında korona virüs testi pozitif çıkan hasta sayısını artığı öğrenildi. Yaklaşık 30 kişide korona virüs tespit edilirken hastalar Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

30'a yakın kişi de tespit edildi, hastalık yayılmaması için karantina uygulaması başlatıldı

Köy Muhtarı Fatih Yılmaz, köylerinde yaklaşık 2 gündür karantina uygulaması yapıldığını kaydetti. Köyde 30'a yakın kişide korona virüs tespit edildiğini ifade eden Yılmaz, "Hastanede tedavisi devam eden 5-6 tane hastamız kaldı. Köyümüzdeki karantinalı hane sayısının fazla olması nedeniyle bunlarla teması en aza indirgemek, hatta tamamen sıfırlamak amacıyla Reşadiye Kaymakamlığınca böyle güzel bir karar verildi. Biz de buna muhtarlık olarak ilgili kurumlarımız olarak uyuyoruz. Köyün bütün giriş ve çıkışlarını kapattık. Şu an sadece tek girişi var köyümüzün görüldüğü üzere burayı da jandarma tutmuş bulunmakta. Köye giriş çıkışlar kesinlikle yasak. Köy içinde dolaşmak, evlerden dışarı çıkmak yasak. Ancak bazı istisna durumlar var. Çiftçiler, düzenli bir işe gidip gelenler, kamuda çalışanlar bunlar istisna dışı. Fakat bunların da hanelerinde herhangi bir Covitli hasta olmamak bu hastalarla temasta olmamak şartı aranıyor" dedi.

Vaka sayısı düşmeye başladı

Son üç gündür köyde vaka sayısında artış görülmediğini ifade eden Muhtar Yılmaz, "İnşallah bundan sonra da vaka çıkacağına dair bir belirti yok. 14 günlük karantina sürecinde herhangi bir sıkıntı olmazsa karantina bitecek. İstemediğimiz durumlarla karşılaştığımız zaman Reşadiye Kaymakamlığının ikinci bir kararıyla bu karantina uzayabilir. Gönlümüz uzamamasından yana. Vatandaşlarımız şu an kurallara harfiyen uyuyorlar. Uymayanlar da zaten jandarma olsun, biz olalım sürekli köy içinde devriye atarak kişileri uyarıyoruz. Virüse teması olmayan kişiler temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bakkalla gidebiliyor. Onun haricinde temaslı olan kişiler evinden bahçesine hiçbir şekilde çıkması yasak. Bunlar da rutin olarak jandarma tarafından listeli isimleri belli vatandaşlarımız sürekli kontrol altındalar" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Düğün sonrası köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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