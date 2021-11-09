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Son dakika haberleri | Diyarbakır'da Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi açılıyor

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi açılıyor

Son dakika haberler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlere eğitim alanında destek sunmak amacıyla Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi'ni açıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlere eğitim alanında destek sunmak amacıyla Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi'ni açıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde gençleri 11 derslikli Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi ile üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlayacak.

Okulda alanında uzman eğitmenler, 12'nci sınıfa devam eden ve mezun olan öğrencilere Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına hazırlayacak. 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise destek eğitimi verecek.

Öğrencilere soru çözme konusunda da yardımcı olacak olan yeni eğitim yuvasında, ayrıca gençlere yönelik 2021-2022 eğitim döneminde idare tarafından belirlenen takvim çizelgesinde halk oyunları, din kültürü, akıl-zeka oyunları, bilişim ve müzik alanlarında etkinlikler düzenlenecek.

Eğitim hizmetlerinin ücretsiz verileceği Akademi Lisesi'ne kayıtlar başladı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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