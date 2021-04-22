Son dakika haberleri: Diyarbakır'da radyoloji uzmanı doktor çevre yolunda ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da radyoloji uzmanı doktor çevre yolunda ölü bulundu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da radyoloji uzmanı doktor çevre yolunda ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde radyoloji uzmanı bir doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü olarak bulundu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde radyoloji uzmanı bir doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü olarak bulundu.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi üzerinde bulunan çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DBA 286 plakalı otomobilin çevre yolunda park halinde olduğunu fark eden polis ekipleri, otomobili inceledi. Ekipler, bu sırada yerde yatan birini gördü, durumu 112 sağlık görevlilere bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, yaptığı kimlik çalışmasında ölü olarak bulunan kişinin 41 yaşındaki Radyoloji Uzmanı doktor Mehmet Karaşin olduğunu belirledi. Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Karaşin'in otomobilinde de inceleme yapılması sonrası cenazesini otopsi yapmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Karaşin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenilirken, Radyoloji uzmanı Karaşin'in evli bir çocuk babası olduğu bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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