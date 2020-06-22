Son dakika haberleri! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberleri! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır.

Son dakika haberleri! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin açıklama Açıklaması
22.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:45

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.

Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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