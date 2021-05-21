Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz"
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ogün Duru