Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz"

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz"