Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz"
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz"

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: 'Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz'
Anadolu Ajansı / Ogün Duru - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ogün Duru

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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz" - Haberler
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