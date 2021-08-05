Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde...
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde...

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde...
Anadolu Ajansı / Metin Bolat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle...
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Bir ay içerisinde örnek evimiz burada (Manavgat) inşa edilmiş olacak.
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bir ay içerisinde örnek evimiz burada (Manavgat) inşa edilmiş olacak.
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