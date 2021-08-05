Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde...

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk"