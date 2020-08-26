Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamadı
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Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamadı

Son dakika haberlerine göre - Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamadı Kayseri'de 73 yaşındaki şahıs bankta ölü bulundu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rahatsızlığı bulunan şahıs, dinlenmek için oturduğu bankta ölü olarak bulundu.

Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamadı
26.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:09

- Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamadı
Kayseri'de 73 yaşındaki şahıs bankta ölü bulundu
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rahatsızlığı bulunan şahıs, dinlenmek için oturduğu bankta ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Demokrasi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, İsmail M.'nin bir bank üzerinde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de İsmail M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail M.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, İsmail M.'nin sağlık sorunu olduğu ve dinlenmek için banka oturduğu öğrenilirken, olayı duyarak parka gelen yakınları da gözyaşlarına boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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