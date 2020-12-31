Son dakika haberleri... Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
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Son dakika haberleri... Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

31.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:12
Son dakika haberleri... Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

Son dakika haberleri... DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Nevzat Uçar (50), çalıştığı tekstil fabrikasında kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Nevzat Uçar (50), çalıştığı tekstil fabrikasında kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan evli 2 çocuk babası Nevzat Uçar'ın, yük taşımak için kullandığı forklift, fabrikanın bahçesinde toprak yoldaki eğim nedeniyle devrildi. Uçar, forkliftin altında kaldı. Kazayı gören işçiler, Uçar'a yardım etmeye giderken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Forkliftin altından çıkarılan Uçar'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonrası Uçar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Son dakika haberleri... Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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