Deva Partili Metin Gürcan İstanbul'da gözaltına alındı

İSTANBUL (İHA) - DEVA Partisi'nin (DP) kurucuları arasında yer alan Metin Gürcan'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

DP'in Kurucular Kurulu üyeliğinde bulunan Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle İstanbul Bakırköy'deki evinde polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul'da gözaltına alınan Gürcan'ın soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

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