Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
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Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı

Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kontrolden çıkıp dereye uçan minibüste mahsur kalan sürücü Yusuf Demirel'i itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Demirel yönetimindeki 16 KNF 99 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Bedre Deresi'ne uçtu.

Demirel, su seviyesinin yaklaşık 70 santimetre olduğu derede, aracında mahsur kaldı. Demirel bağırarak yardım isteyince çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, araca merdiven uzatarak Demirel'i kurtardı. Demirel, kazayı yara almadan atlatırken, araç ise çekici ile dereden çıkartıldı.

Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı
Derenin ortasında yapayalnız kalan adamı itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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