Son dakika haberleri! Denizli'deki orman yangını mangaldan çıkmış
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Son dakika haberleri! Denizli'deki orman yangını mangaldan çıkmış

Son dakika haberleri! Denizli'deki orman yangını mangaldan çıkmış
Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DENİZLİ'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangının, mangal yakılırken çıktığı belirlendi.

DENİZLİ'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangının, mangal yakılırken çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili gözaltına alınan 15 yaşlarındaki  3 çocuk, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hayriye ve Beylerli mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kısa sürede yayıldı. Sarp arazideki yangına Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 25 arazöz, 80 orman işçisi ve 3 dozer ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 8 itfaiye aracı ile 15 personel müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına havadan da 3 helikopterle müdahale edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan inceleme de yangının mangal yakılması sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili  gözaltına alınan 15 yaşlarındaki  K.V., R.M.K. ile  Y.S. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri! Denizli'deki orman yangını mangaldan çıkmış
Son dakika haberleri! Denizli'deki orman yangını mangaldan çıkmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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