Son dakika haberleri | Denizli'de kuzenini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Denizli'de kuzenini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Son dakika haberleri | Denizli'de kuzenini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde Akalan Mahallesi'nde Ç.A. (38) ile kuzeni İ.A. (38) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Birlikte alkol alırken çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A, tabancayla İ.A'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan İ.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan Ç.A'nın da Mevlütler Mahallesi'nde aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrası cenazeler, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, bir kötü haber de Denizli'den geldi
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, bir kötü haber de Denizli'den geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Denizli'de kuzenini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:07:29. #1.15#

title