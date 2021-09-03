Son dakika haberleri | Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Babadağ ilçesinde orman yangını çıktı.
Denizli'nin Babadağ ilçesinde orman yangını çıktı.
Kıranyer Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Dağlık alanda yayılan yangın, havadan 2 helikopter, karadan ise 10 arazöz ekibiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek