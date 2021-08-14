Son dakika haberleri! Denizli'de 2 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri! Denizli'de 2 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri! Denizli'de 2 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kurtluca Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da seferber olduğu yangına 1 helikopter de havadan müdahale etti.

Yaklaşık 2 dekarlık ormanlık alanın etkilendiği bildirilen yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Bir tarlada başlayıp ormanlık alana sıçradığı öne sürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Denizli'de 2 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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