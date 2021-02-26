Son dakika haberleri... Dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri... Dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı; o anlar kamerada

26.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:43
Son dakika haberleri... Dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı; o anlar kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun üzerine, 13 metrelik piramidal enstalasyonu buz tutturarak, performans denemesi yaparken, buz parçaları düştü.

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun üzerine, 13 metrelik piramidal enstalasyonu buz tutturarak, performans denemesi yaparken, buz parçaları düştü. Bu anlar, kameraya anbean yansırken, Prof. Dr. Kavukçu hastanede tedaviye alındı. 

Kadına yönelik şiddete tepki konulu çalışma yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, ilk yüzeye 'anne', ikinci yüzeye 'şiddet', üçüncü yüzeye de 'aile' yazdı. Yerdeki buzlara ise 'kadına şiddet' yazarak, performansına devam eden Prof. Dr. Kavukcu, bu sırada 13 metrelik kulenin en üst noktasından buzun çatlama seslerini duydu. Dekan Kavukcu'nun üzerine, kendisini korumak amacıyla ileri doğru hamle yaparken, büyük ve küçük parçalardan oluşan buz parçaları düştü. Mehmet Kavukcu, parçaların çarpması sonucu 4- 5 metre sürüklendi. Hafif yaralanan Prof. Dr. Kavukcu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dekan Mehmet Kavukcu'nun üzerine buz parçalarının düştüğü anlar, kameraya saniye saniye yansıdı. 


Son dakika haberleri... Dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Dekan, üzerine düşen buz parçalarıyla yaralandı; o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:55:29. #1.14#
title