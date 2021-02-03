Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı
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Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı

03.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:30
Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istenmesini tavsiye etmiyoruz' açıklamasına rağmen, Danimarka dijital aşı pasaportu hazırlıklarına başlandığını duyurdu. Aşı pasaportu diğer ülkelerde de gündeme gelmiş ve fişleme tartışmalarına neden olmuştu.

Maliye Bakan Vekili Bödskov, düzenlediği basın toplantısında, iş dünyasının temsilcileriyle dijital Kovid-19 pasaportu hazırlamak için teknolojik altyapı çalışmalarına başladıklarını, sonuca ulaşmanın aylar sürebileceğini belirtti.

Dijital Kovid-19 pasaportunun teknolojik altyapısıyla ilgili bilgi veren Bödskov, "Önemli olan doğru teknolojik çözümü bulmak. Bu sayede kültürel ve toplumsal yaşamda, özellikle iş seyahatleri olmak üzere yurt dışı seyahatlerinde kullanılacak teknolojik bir çözüm sunacağız." dedi.

AŞI PASAPORTUNA İŞ DÜNYASINDAN DESTEK GELDİ

Danimarka Ticaret Odası (Dansk Erhverv) Direktörü Brian Mikkelsen, Kovid-19 pasaportundan beklentilerinin yüksek olduğunu ve uzun süredir üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Mikkelsen, iş dünyasının Kovid-19 pasaportunun özellikle yeme-içme sektörü, festival gibi etkinlikler ve iş seyahatleri için imkan sağlamasını umduğunu söyledi.

İZLANDA İLK ÜLKE OLDU

AB bu konuda henüz uzlaşamazken İzlanda'da sertifikalar dağıtılmaya başlandı. SchengenVisaInfo.com sitesinin aktardığına göre İzlanda bunu yapan ilk Schengen Bölgesi ülkesi oldu.

DSÖ, AŞI PASAPORTUNA KARŞI ÇIKMIŞTI

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Son aylarda gündemde olan "aşı pasaportuna" ilişkin "Aşıların (virüsü) bulaşmayı azaltmadaki etkisi henüz bilinmediği için ve mevcutta çok sınırlı aşılama bulunduğu göz önüne alındığında, Komite ülkelere, gelen yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istememelerini tavsiye etti" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

Haber Yorumları (1)
ERKİN: Fisleme niye olsun olmasi gereken bu!!!Kimse tedbir almadi maske takmadi ve dunya bu hale geldi. Onlarin sorumsuzlugunu baska insanlar canlari ile odediler. Bence cinayete kasten sebep olmaktan hapis yatmasi gerekir maske takmayan ve asi olmayanlarin.
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