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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutladı

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "İstikbal göklerde, gözler hep yükseklerde. Türk sivil havacılığını en yükseğe taşımak için fedakarca çalışan tüm gökyüzü tutkunlarının 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutluyor, bu faziletli görevlerinde başarılar diyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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