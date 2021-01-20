Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

20.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:38
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

"Hayırlı sabahlar kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti il kongreleri mesaimize devam ediyoruz. Bugün salgın önlemlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Yalova il kongrelerimize bu kez Ankara'dan, öğleden sonra saat 13.30'da canlı bağlantı ile katılacağım. Akşam 18.00'de de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödül Töreni'nde olacağım. Gününüzün güzel geçmesini Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ali Koç Ömer Ali Okan Buruk Erol Bulut Stjepan Tomas
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 09:41:51. #1.14#
title