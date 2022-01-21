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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl karnelerini alan öğrencileri kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl karnelerini alan öğrencileri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "2021-2022 eğitim öğretim yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, karne alan bazı öğrencilerin fotoğrafları da yer aldı.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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