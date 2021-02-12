Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti

12.02.2021 13:28 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:35

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu ilçesinde vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaymakamlık binasından çıkışında vatandaşları selamlaması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığına gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu ilçesinde vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaymakamlık binasından çıkışında vatandaşları selamlaması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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