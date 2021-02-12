Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığına gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu ilçesinde vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaymakamlık binasından çıkışında vatandaşları selamlaması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal