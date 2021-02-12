Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu ilçesinde vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaymakamlık binasından çıkışında vatandaşları selamlaması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Kaymakamlığına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu ilçesinde vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaymakamlık binasından çıkışında vatandaşları selamlaması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal