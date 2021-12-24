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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirleri başında dua etti.

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AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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