Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Devletin faydasına olmayan tarzı siyaseti icra ediyorlar"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Devletin faydasına olmayan tarzı siyaseti icra ediyorlar"

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Devletin faydasına olmayan tarzı siyaseti icra ediyorlar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, muhalefetin siyaset tarzını eleştirerek, "Milletin ve devletin faydasına olmayan tarzı siyaseti icra ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, muhalefetin siyaset tarzını eleştirerek, "Milletin ve devletin faydasına olmayan tarzı siyaseti icra ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, gazetecilerin soruları üzerine muhalefeti eleştirdi. Başdanışman Topçu, "Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi yönetimi olarak bu toplantıya vesile olan Tarihi kahramanlıklarla bezeli Şanlı Türk ordusunun muhteşem Kut'ül Amare zaferini kutluyor, 105.yılında şehit ve gazilerimizi rahmetle şükranla ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

"Siyasi tarihimizde bu son günlerde bir kere daha en ilkesiz siyasi usullere ve üsluba şahit milletçe şahit olmaktayız" diyen

Başdanışman Topçu şunları kaydetti:

"Birbirine zerre kadar benzemeyenler muhalefet paktının sözcüleri ellerine tutuşturulan 'Proje'nin gereği birbirlerini pamuğum diye okşarken, iç ve dış düşmanlarımızın da değirmenine su taşıma işene yarayan milletin ve devletin faydasına olmayan tarzı siyaseti icra ediyorlar. Pragmatik ve şahsi ikbal uğruna yapılıyor olan muhalefet tarzına şahit olmak bütün milli vicdan sahiplerine ağır gelmektedir. Siyaset aklından ve ahlakından uzak kendilerinin ifadeleri ile bu "abidik gubidik" siyaset tarzı sadece 'elin adamlarını' sevindirmektedir. Muhalefet, yapıcı, yol gösteren, sorumlu ve pozitif bir siyaset tarzını benimserse kendilerine de ülkeye de fayda sağlamış olurlar. Aksi halde bu muhalefet tarzı ile devam ederlerse her seçim olduğu gibi yine ilk seçimde milletin aklı ve vicdanına çarpıp sandıklara gömülürler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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