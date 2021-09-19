Son dakika haberi! Çukurovalı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi - Haberler
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Son dakika haberi! Çukurovalı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Çukurova'da kadınların dalından tek tek topladığı narlar, zahmetli bir uğraşın ardından nar ekşisi olarak sofralardaki yerini alıyor.

Çukurova'da kadınların dalından tek tek topladığı narlar, zahmetli bir uğraşın ardından nar ekşisi olarak sofralardaki yerini alıyor.

Aromasıyla özellikle salataların vazgeçilmezleri arasında yerini alan nardan elde edilen ekşi, geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, olgunlaşan narları dalından tek tek toplayarak dilimlere ayırıyor.

Sopa ve kaşıkla narın tanelerini ayıklayan kadınlar, daha sonra çuvallara doldurdukları nar tanelerini ezerek suyunu çıkarıyor. Çıkan nar suyu, odun ateşiyle kazanlarda saatlerce kaynatılarak nar ekşisine dönüşüyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, ev hanımlarının imece usulüyle yaptıkları nar ekşisi mesaisinin başladığını söyledi.

Nar ekşisi yapımının zor ve meşakkatli bir iş olduğuna işaret eden İspir, "Kadınlar, yaptıkları nar ekşisinin bir kısmını kendileri için ayırıyor, geriye kalanı ise satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Çok eski tarihten bu yana yöremizde kadınlar tarafından nar ekşisi yapılır. Küçük çiftçiler ve aileler, hem kendi ihtiyaçlarını çıkarıyor hem de satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Makineleşme olmadan, elle nar ekşisi çıkartılıyor." diye konuştu.

İspir, kadınların yaptıkları nar ekşisinin kilogramını 35-40 liradan sattığını belirtti.

Ev hanımı Emine Göçer de imece usulü hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmez tadı olduğunu kaydetti.

Nar ekşisinin yapımının zor ve zahmetli olduğunu anlatan Göçer, nar ekşisinin, salata ve çorba gibi yemeklere çok güzel tat verdiğini söyledi.

Hacer Özge de tanelerini ekşi olarak değerlendirdikleri narın, kabuklarını da kurutarak yakacak olarak kullandıklarını ifade etti.

Son dakika haberi! Çukurovalı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi

Son dakika haberi! Çukurovalı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi

Son dakika haberi! Çukurovalı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi

Son dakika haberi! Çukurovalı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi

Son dakika haberi! Çukurovalı kadınların geleneksel nar ekşisi mesaisi
AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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