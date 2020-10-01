Son dakika haberleri... Çorum'da maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Çorum'da maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza verildi

01.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:35
Son dakika haberleri... Çorum'da maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza verildi

Son dakika haberleri: Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen denetimde maske takmadığı belirlenen kişiye 392 lira idari para cezası uygulandı.

Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen denetimde maske takmadığı belirlenen kişiye 392 lira idari para cezası uygulandı.

Çorum'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlamak amacıyla Gazi Caddesi'nde denetim yapıldı.

Uygulamada, maskesini kurallara uygun şekilde takmadığı gözlenen kişiler uyarılarak kayıt altına alınırken, ikinci kez ihlal yaptığı tespit edilenlere ise idari para cezası uygulandı.

Ekipler, Gazi Caddesi'nde Alp Ü'yü durdurup maskesini takmasını istedi, ardından kayıt altına almak için TC kimlik numarasını sordu.

Telefon görüşmesi yaptığı için maskesini takmadığını belirten Alp Ü, kimlik kartının yanında olmadığını, TC numarasını da bilmediğini söyledi.

Ekiplerin kimlik tespiti yapmak üzere polis merkezine götürmek istemesi üzerine eşini arayıp evdeki kimlik kartının fotoğrafını göndermesini isteyen Alp Ü'nün GBT sorgusunda daha önce de maske ihlali yaptığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine Alp Ü'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası verildi.

Alp Ü, kendisini maske takması konusunda uyaran polislere, "Zehir mi saçıyorum? Sağlık sorunum var. Hastaneden, fizik tedavinden geliyorum. Hastalıktan anlamıyor musun? Allah sana da hastalık versin." dedi.

Kendisine 392 lira ceza kesildiğini öğrenen Alp Ü, polislere "Çok değil mi bu? Maaşınız çıktı, direkt size gelmiyor ama memurların maaşı ödeniyor." diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, olayla ilgili hazırlanan tutanağı imzalayan Alp Ü. ile denetim yapan polisler arasında geçen diyaloglar kameralara yansıdı.

Alp Ü, cezai işlemin ardından maskesini takarak olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mert Fırat Ajda Pekkan Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Töre Sergen Yalçın Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Kamu Ekim Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Çorum'da maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza verildi - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 12:38:32. #1.14#
title