Kahreden kaza! Yola fırlayan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi
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Kahreden kaza! Yola fırlayan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi

12.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:58

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında yola fırlayan kamyon sürücüsü yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Çorum-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, M.T. idaresindeki 06 RG 814 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Murat Erbattal idaresindeki 19 UL 058 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, orta şeride çıkıp karşı şeride geçerek boş bir fabrikanın bahçesine devrildi. Kamyon sürücüsü Erbattal da bu esnada dışarı fırladı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan M.T. ve R.D. hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan üzücü kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tali yoldan ana yola çıkan kamyon ile otomobilin çarpıştığı anlar yer alıyor.

Kahreden kaza! Yola fırlayan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUGAY GÖKTÜRK

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