Son dakika haberleri! Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı
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Son dakika haberleri! Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı

31.01.2021 14:42 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:46
Son dakika haberleri! Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AKSARAY'da Ergün Eke (56), ekmek almaya gönderdiği çocuklarını köpeğin saldırısından kurtarmak isterken yüzünden ve elinden yaralandı.

AKSARAY'da Ergün Eke (56), ekmek almaya gönderdiği çocuklarını köpeğin saldırısından kurtarmak isterken yüzünden ve elinden yaralandı. Mahalle halkı tarafından kurtarılan Eke, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi İnci Sokak'ta meydana geldi. Ergün Eke, çocuklarını ekmek almaya gönderdi. Bu sırada ididaya göre çocuklara sokak köpeği saldırdı Çocuklarının yardım çağrısı ile evinin önüne çıkan Eke, sokak köpeğinin üzerine atladı. Çocuklarını kurtaran Eke'nin yardımına komşuları koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eke, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Ergün Eke, çocuklarını ekmek almaya gönderdiğini bu sırada köpeklerin saldırdığını belirterek, "Kendimi kurtaramadım, hemen üzerime atladı ve beni yere düşürdü. Elimde, yüzümde, dudağımda ve gözümde yaralar var. Köpekle uzun süre mücadele ettim. Tedavimizi yaptılar, yüzüme ve elime dikiş attılar" diye konuştu.


Son dakika haberleri! Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı
Son dakika haberleri! Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı
Son dakika haberleri! Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı
Son dakika haberleri! Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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