Son dakika haberleri: Cebeci'den Koloğlu'na ziyaret Son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) –Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Cebeci, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) –Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Cebeci, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve aynı zamanda Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonucunda açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu; "Hamza Cebeci Bey'e Belediyemize yapmış olduğu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendine bu vesile ile tekrardan yeni görevinde başarılar temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA