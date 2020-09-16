Son dakika haberleri: Cebeci'den Koloğlu'na ziyaret
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Son dakika haberleri: Cebeci'den Koloğlu'na ziyaret

Son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) –Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Cebeci, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti.

Son dakika haberleri: Cebeci'den Koloğlu'na ziyaret
16.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:47

DÜZCE(İHA) –Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Cebeci, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve aynı zamanda Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonucunda açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu; "Hamza Cebeci Bey'e Belediyemize yapmış olduğu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendine bu vesile ile tekrardan yeni görevinde başarılar temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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