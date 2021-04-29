Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın çatısında çalıştığı sırada kesme motoru ile kolundan yaralanan Hasan Türk (60), sedyeye konularak itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden indirildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın çatısında çalıştığı sırada kesme motoru ile kolundan yaralanan Hasan Türk (60), sedyeye konularak itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden indirildi. Yaralanan işçi tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Güney Mahallesi Eriş Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Hasan Türk, kesme motoru ile çalıştığı sırada kazayla kolunu kesti. Hasan Türk'ün yaralandığını ve yardım istediğini görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi inşaat halindeki binadan indiremeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda bulunan yaralı işçiyi sedye ile beraber merdivenli araca alarak bulunduğu yerden indirdi. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Hasan Türk tedaviye alındı.


Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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