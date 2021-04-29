Son dakika haberleri: Çatıda çalışırken kesme motoruyla yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın çatısında çalıştığı sırada kesme motoru ile kolundan yaralanan Hasan Türk (60), sedyeye konularak itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden indirildi.