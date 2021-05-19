Son dakika haberleri | Çankırı'da boşanma kavgasında tekmeler havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Çankırı'da boşanma kavgasında tekmeler havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri | Çankırı'da boşanma kavgasında tekmeler havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Çankırı'da boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışmaya yakınları da dahil olunca kavga çıktı.

Çankırı'da boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışmaya yakınları da dahil olunca kavga çıktı. Çıkan kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuşurken olayın ardından 3 şahıs gözaltına alındı. Kavga anı ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, merkez Buğdaypazarı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki S.Ç. ile M.Ç. arasında dava sonrasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle aile bireyleri de kavgaya dahil oldu. Kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuştu. Olay anı, sokak üzerindeki bir kişi tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde, şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Son dakika haberleri | Çankırı'da boşanma kavgasında tekmeler havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | Çankırı'da boşanma kavgasında tekmeler havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Silahlı kavgada sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu
Silahlı kavgada sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu
Bıçaklı kavgada bir kardeş hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kardeş hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Cemal Hünal Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Çankırı'da boşanma kavgasında tekmeler havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 02:31:58. #1.11#

title