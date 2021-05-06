Son dakika haberleri | Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberleri | Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de gerçekleştirilen yasa dışı tütün ve tütün mamullerini operasyonunda çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen yasa dışı tütün ve tütün mamullerini operasyonunda çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan kişi ve kişilere yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde F.K. isimli şahsın ev ve arabasında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda; 145 kutu içerisinde toplamda 29 bin doldurulmuş sigara ve her biri 1 kilogram olmak üzere 9 paket bandrolsüz tütün ele geçirildi.

F.K. isimli şahsa 5607 SKM suçundan adli işlem yapılırken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Eda Ece Müge Anlı Hande Erçel
Spor Muslera Mesut Özil Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:20:38. #1.15#

title