Son dakika haberleri | Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi kadavra köpekleri arıyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi kadavra köpekleri arıyor (2)

31.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:47
Son dakika haberleri | Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi kadavra köpekleri arıyor (2)

Son dakika haberi: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 5'İNCİ GÜNÜNDE ARA VERİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 5'inci gününde havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 5'İNCİ GÜNÜNDE ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 5'inci gününde havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Hande Erçel Defne Samyeli
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Mehmet Topal Ünal Karaman Marcel Tisserand
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi kadavra köpekleri arıyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 17:47:29. #1.15#
title