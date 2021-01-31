Son dakika haberleri | Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi kadavra köpekleri arıyor (2)
31.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:47
Son dakika haberi: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 5'İNCİ GÜNÜNDE ARA VERİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 5'inci gününde havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 5'İNCİ GÜNÜNDE ARA VERİLDİ
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 5'inci gününde havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek.
Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN