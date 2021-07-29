Son dakika haberleri! Çağatay Akman'ın eski sevgilisinden koruma kararı
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Son dakika haberleri! Çağatay Akman'ın eski sevgilisinden koruma kararı

Son dakika haberleri! Çağatay Akman'ın eski sevgilisinden koruma kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu, kapısına dayanarak kendisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı hakkında koruma tedbiri aldırdı.

Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu, kapısına dayanarak kendisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı hakkında koruma tedbiri aldırdı. Akman, karar doğrultusunda 2 ay boyunca eski sevgilisine yaklaşamayacak.

Şarkıcı Çağatay Akman, iddialara göre geçtiğimiz Cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve kapıya inen Uslu'ya darp uygulamıştı. Uslu'nun polis ekiplerini aramasının sonrasında gözaltına alınan Akman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Uslu ise avukatı Mehmet Gençoğlu ile birlikte dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş ve İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma tedbiri talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme, Uslu hakkında Çağatay Akman'a karşı koruma tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Akman kararı ihlal ederse zorlama hapsi uygulanacak

Kararda, Akman'ın Öykü Uslu'ya karşı 2 ay süre boyunca şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konutuna veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmedildi. Öte yandan kararda, koruma tedbirinin ihlali halinde zorlama hapsi uygulanacağı hatırlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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