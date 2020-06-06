Son dakika haberleri: CADDEBOSTAN'DAKİ SOSYAL MESAFE ÇEMBERLERİ SİLİNMEYE YÜZ TUTTU
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Son dakika haberleri: CADDEBOSTAN'DAKİ SOSYAL MESAFE ÇEMBERLERİ SİLİNMEYE YÜZ TUTTU

Son dakika güncel haberi: CADDEBOSTAN'DAKİ SOSYAL MESAFE ÇEMBERLERİ SİLİNMEYE YÜZ TUTTU (Havadan görüntülerle)Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, (DHA)- CADDEBOSTAN Sahili'nde normalleşme adımları kapsamında çizilen sosyal mesafe çemberleri görünürlüklerini kaybetmeye başladı.

06.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:25

İSTANBUL-CADDEBOSTAN'DAKİ SOSYAL MESAFE ÇEMBERLERİ SİLİNMEYE YÜZ TUTTU (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, (DHA)- CADDEBOSTAN Sahili'nde normalleşme adımları kapsamında çizilen sosyal mesafe çemberleri görünürlüklerini kaybetmeye başladı. Vatandaşlarda boş buldukları yerlere otururken sahil kesimi havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı. Bu adımlar sonucunda Kadıköy Caddebostan Sahili'ne sosyal mesafe çemberleri çizildi. Otomatik sulama üniteleri ve yağışın etkisiyle çemberler görünürlüğünü kaybetmeye başladı. Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular kendilerini sahillere atarak güneşin ve havanın tadını çıkardı. Caddebostan Sahiline gelen vatandaşlar çemberlerin çizgilerini göremediklerini, bu sebeple buldukları boş yerlere oturduklarını ifade etti. Caddebostan Sahili havadan da görüntülendi.

"BİR HALKA GÖREMEDİM, BOŞ BİR YER BULDUM VE OTURDUM"

Sahile gelen Oğuzhan Drahor, "Geldik, oturuyoruz, hava alıyoruz, nefes alıyoruz iyi oldu. Burada herkes kurallara tam anlamıyla uymuyor. Onu biraz alışkanlık haline getirmemiz lazım. Şu anda Caddebostan Sahil'de halka da göremiyorum. Buranın bir halka içine alınıp belirli bir sosyal mesafe içinde bu yeni normale alışmamız gerektiğini düşünüyorum. İnternette halkaların çizildiğini gördüm. İlk defa bugün geldim. Bir halka göremedim. Ondan dolayı boş bir yer buldum ve oturdum."dedi.

Burak Ayaz ise, "Bu semtte oturuyorum. Bisikleti maskeyle sürüyorum. Bisikleti maskesiz sürenler var. Onlar biraz riskli diye düşünüyorum. Çizgiler silinmiş. Çizgiler yok şu anda. Sadece formalite icabı çizilmişti herhalde. Çizgileri görmediğimiz için herhangi bir yere oturduk." diye konuştu.

Son dakika haberleri: CADDEBOSTAN'DAKİ SOSYAL MESAFE ÇEMBERLERİ SİLİNMEYE YÜZ TUTTU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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