Son dakika haberleri! Bursa Valiliğin'den 2 gün personel izni kararı

Bir son dakika haberine göre Bursa Valiliği'nden engelli ve hamile personel için izin kararı geldi.

BURSA (İHA) - Bursa Valiliği'nden engelli ve hamile personel için izin kararı geldi.

Bursa Valisi Canbolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışının devam etmesi sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel, 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

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