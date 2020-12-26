Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
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Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı

26.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:55

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da sıcak dakikalar.

Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı

Kısıtlamayı delip ateş yakan şüpheliler gözaltında

Sokağa çıkma yasağında polisten böyle kaçtılar

BURSA - Bursa'da kısıtlamayı delerek sokaklarda gezen gençlerin polis ekiplerden kaçma anı kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin ikazlarına uymayan ve ateş yakan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kısıtlamaya aldırış etmeyen gençler, gece saat 23.00 sıralarında sokakları ve parkları doldurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gören gençler, panik yaparak ara sokaklara kaçtı. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Öte yandan, Ulus Mahallesi'nde devriye gezen polis araçlarının uyarılarını dinlemeyen ve sokaklara girmelerini engelleyen 2 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmasıyla gözaltına alındı. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sokaklar üzerinde ve parklarda yakılan ateş, polis ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

56 saatlik kısıtlama sebebiyle Bursa Polisi'nin bir çok noktadaki denetimleri sabaha kadar sürdü.

Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı
Son dakika haber... Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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