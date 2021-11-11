Son dakika haberleri! Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)
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Son dakika haber... BURSA'nın Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde, bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı.
OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde, bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.