Son dakika haberleri! Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1) - Haberler
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Son dakika haberleri! Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)

Son dakika haber... BURSA'nın Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde, bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde, bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Son dakika haberleri! Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)

Son dakika haberleri! Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri
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