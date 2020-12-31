Son dakika haberleri... Bursa'da, motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada
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Son dakika haberleri... Bursa'da, motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada

31.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:03
Son dakika haberleri... Bursa'da, motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada

Son dakika haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonete çarptığı motosikletinden yola düşen Yaşar S. (23), yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonete çarptığı motosikletinden yola düşen Yaşar S. (23), yaralandı. Kaza anı, güvelik kamerasına anbean yansıdı. 

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Yaşar S. yönetimindeki plakasız motosiklet, 14. Mobilya Sokak'a dönüş yapan Mehmet K.'nin kullandığı 16 KDY 15 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen sürücü Yaşar S., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşar S., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvelik kamerasınca anbean kaydedildi.


Son dakika haberleri... Bursa'da, motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada
Son dakika haberleri... Bursa'da, motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada
Son dakika haberleri... Bursa'da, motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada
Son dakika haberleri... Bursa'da, motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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