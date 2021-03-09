Bursa'da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı
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Bursa'da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı

09.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:26

- Bursa'da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı Bursa'da iki arkadaşın bıçaklı kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Bursa'da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da iki arkadaşın bıçaklı kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 gün önce Hüdavendigar Mahallesinde yaşandı. Muammer Y, bir süredir küs olduğu arkadaşı Ahmet Öztaş ile sokakta karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Ahmet Öztaş, Muammer Y.'ye küfretti. Muammer Y. de Öztaş'ı bıçakladı. Koltuk altından bıçaklanan Öztaş, kanlar içinde kalırken, Muammer Y. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öztaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Muammer Y. suç aletiyle birlikte teslim oldu.

İki arkadaşın kavga ettiği anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı
Bursa'da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı
Bursa'da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı
Bursa'da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER

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