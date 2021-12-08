Son dakika haberleri! Bursa'da FETÖ/PDY'ye operasyon; 7 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri! Bursa'da FETÖ/PDY'ye operasyon; 7 gözaltı

Son dakika haberleri! Bursa'da FETÖ/PDY'ye operasyon; 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da, FETÖ-PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı, evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

BURSA (DHA) - BURSA'da, FETÖ-PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı, evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şubesi'nin yaptığı çalışma sonrası, FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve gaybubet evi olarak adlandırılan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında FETÖ'nün sözde eyalet talebe mesulü, Orhangazi ilçe imam yardımcısı ve örgütün yurt müdürünün de bulunduğu aranan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyale ve sahte kimliğe el konuldu. Operasyon sırasında şüphelilerin cep telefonlarını camdan attığı ve sıfırlamaya çalıştıkları da tespit edildi.Gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgulanması sürdürülüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

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