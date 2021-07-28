Son dakika haberleri... Bursa'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı
Son dakika haberi: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Barcın Mahallesi'nde Sabri Ö'ye ait arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Arazideki saman balyalarına sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangında 6 bin saman balyası yandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Bıçak