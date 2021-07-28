Son dakika haberleri... Bursa'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Bursa'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı

Son dakika haberleri... Bursa'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı
Anadolu Ajansı / Nuran Bıçak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Barcın Mahallesi'nde Sabri Ö'ye ait arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Arazideki saman balyalarına sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında 6 bin saman balyası yandı.

Son dakika haberleri... Bursa'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı
Son dakika haberleri... Bursa'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı
Son dakika haberleri... Bursa'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı
Son dakika haberleri... Bursa'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Bıçak

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek...
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Emrah Seda Sayan İrem Derici Fatma Girik
Spor Diego Mesut Özil Burak Elmas Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Bursa'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 23:01:15. #1.16#

title