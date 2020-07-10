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Son dakika haberleri... BURSA Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, adliyede

Son dakika haberine göre Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, adliyedeBURSA'da, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren (55), emniyetteki işlemlerinin ardından...

10.07.2020 19:30 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:36

Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, adliyede

BURSA'da, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "pişman mısınız?" sorusuna Özeren, "Pişman olacak bir şey yapmadım" cevabını verdi.

İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullandı. Özeren'in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Paylaşıma her kesimden sert tepki gösterildi. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. İYİ Partili Özeren'in bu paylaşımı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren'i, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinde oturduğu evinde gözaltına aldı.

Ayrıca Özeren'in internet üzerinden yayınlanan gazetede köşe yazarı olduğu, İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulduğu ve 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Levent Özeren, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından, adliyeye sevk edildi.

'PİŞMAN OLACAK BİR ŞEY YAPMADIM'

Basın mensuplarının "pişman mısınız?" sorusunu yanıtlayan Özeren, "Şu an konuşmak istemiyorum. Pişman olacak bir şey yapmadım. Neden pişman olayım? Mahkemede konuşacağım" dedi.

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Son dakika haberleri... BURSA Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, adliyede

Kaynak: DHA

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