Son dakika haberleri... Burdur'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Burdur'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Burdur'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Burdur'da kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Burdur'da kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Babacan'ın (60) kullandığı 07 AJC 649 plakalı kamyonet, Tefenni-Korkuteli kara yolu Höyük Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü Babacan yaşamını yitirdi.

Yaralanan Rahmiye Babacan Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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