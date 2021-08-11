Son dakika haberleri... Burdur'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Burdur'da kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Burdur'da kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Babacan'ın (60) kullandığı 07 AJC 649 plakalı kamyonet, Tefenni-Korkuteli kara yolu Höyük Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü Babacan yaşamını yitirdi.
Yaralanan Rahmiye Babacan Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban