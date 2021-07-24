Son dakika haberleri! Bulanık'ta meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı, köylüler yol kapatma eylemi yaptı
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Son dakika haberleri! Bulanık'ta meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı, köylüler yol kapatma eylemi yaptı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Güneş - Haberler | Yerel

Son dakika haberi: Bulanık'ta meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı, köylüler yol kapatma eylemi yaptı Muş'un Bulanık ilçesine meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bulanık'ta meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı, köylüler yol kapatma eylemi yaptı

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesine meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde toplanan köylüler, yolda tedbir alınmadığını belirterek yolu uzun süre trafiğe kapattılar.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Arakonak köyünde yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan bir minibüs, 4 yaşındaki E.K. isimli çocuğa çarptı. Ayağı kırılan E.K. ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha önce de bir çok kazanın meydana geldiği bölgede, yaklaşık bir yıl önce bir kişi hayatını kaybetmiş, vatandaşlar yolu o zaman da trafiğe kapatmıştı. Kaza sonrası trafiğe kapattıkları yolu açmayacaklarını belirten köylüler, yaklaşık bir saat eylemini sürdürdü. Olay yerine gelen Bulanık İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Tefik Keser, köylülerle görüştü. Bir hafta içinde yolda gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü alan köylüler, daha sonra yolu trafiğe açtı.

Son dakika haberleri! Bulanık'ta meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı, köylüler yol kapatma eylemi yaptı
Son dakika haberleri! Bulanık'ta meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı, köylüler yol kapatma eylemi yaptı
Son dakika haberleri! Bulanık'ta meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı, köylüler yol kapatma eylemi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Güneş

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