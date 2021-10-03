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Son dakika haberleri: Bozyazı'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Bozyazı'da orman yangını

Son dakika haberleri: Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Beykonağı Orman Şefliği sorumluluk alanında orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol alınmaya çalışılıyor. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülen yangına, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 5 arazöz ve iki su tankı ile yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. - MERSİN

Son dakika haberleri: Bozyazı'da orman yangını

Son dakika haberleri: Bozyazı'da orman yangını

Son dakika haberleri: Bozyazı'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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